الخارجية الأميركية: روبيو أبلغ لافروف برغبة ترامب وواشنطن بإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلنت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ تامي بروس (Tammy Bruce)، أنّ "وزير الخارجيّة ​ماركو روبيو​ تحدّث هاتفيًّا مع نظيره الرّوسي ​سيرغي لافروف​، ونقل إليه الرّسالة نفسها الّتي نقلها الفريق الأميركي إلى الوفد الأوكراني وحلفائنا الأوروبيّين في باريس: يريد الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والولايات المتّحدة الأميركيّة إنهاء هذه الحرب".

وشدّدت في بيان، على "أنّنا عرضا الآن على جميع الجهات، الخطوط العريضة لسّلام دائم"، مشيرةً إلى أنّ "الاستقبال المشجّع في باريس للإطار الأميركي، يُظهر أنّ السّلام ممكن إذا التزمت جميع الجهات بالتّوصل إلى اتفاق".