أكّد المتحدّث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدّفاع التّركيّة زكي آق تورك، "استمرار الجهود لإرساء السّلام الدّائم والأمن والاستقرار في مناطق العمليّات التّركيّة في ​سوريا​، وكذلك لتسهيل عودة السّوريّين إلى بيئات آمنة". وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "في إطار عمليّات تدمير الأنفاق الّتي بدأت بتاريخ 8 كانون الثّاني 2025، تمّ تدمير ما يقرب من 66 كيلومترًا من الأنفاق في منطقة تل رفعت و55 كلم في منطقة منبج"، مشدّدًا على "استمرار جهود الكشف عن الألغام والمتفجّرات المصنوعة يدويًّا والأنفاق وتدميرها في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: تدمير 121 كلم من الأنفاق في تل رفعت ومنبج السوريتين منذ مطلع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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