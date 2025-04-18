مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا ليس واقعيا بعد

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عقب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، أن "وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ليس واقعيا بعد".
واشار الى ان "كانت لدينا محاولة لوقف إطلاق نار محدود في قطاع البنية التحتية للطاقة، لكن الجانب الأوكراني لم يلتزم بها، وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث عن وقف إطلاق نار في هذه المرحلة غير واقعي على الإطلاق".
وأضاف، "سنقوم بإبلاغ موسكو بذلك وسيتم أخذ هذا الموقف في الاعتبار على النحو الواجب. وفي الوقت الحالي، لم تصدر أي تعليمات جديدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بوضع وقف الضربات".
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