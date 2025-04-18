الخطوط الجوية السورية اعلنت رسميا عودة رحلاتها إلى الإمارات

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية رسميا عن "عودة تشغيل ‏الرحلات المباشرة بين سوريا والإمارات بدءا من يوم ‏الأحد القادم، وذلك إلى كل من إمارتي دبي والشارقة في مرحلة أولى".

وذكرت المؤسسة أنه "سيتم حاليا ‏تسيير أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والاثنين ‏والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعيا قريبا، كما ‏سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على ‏رفع وتيرتها إلى رحلة يوميا، أما رحلات دمشق – أبوظبي فستكون يومي ‏الثلاثاء والجمعة".

وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها "تبذل قصارى جهدها لتوسيع شبكة ‏رحلاتها في أقرب وقت ممكن، وذلك فور الحصول على الموافقات اللازمة من ‏الجهات المختصة لتوسيع عدد الرحلات"، داعية المسافرين لـ"التواصل مع ‏مكاتبها داخل وخارج سوريا لمزيد من المعلومات".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت في 14 نيسان الجاري عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا"، مضيفة أنه "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين".