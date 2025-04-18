شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: دراسة سداد مديونيات الجمعيات الزراعية دون أعباء على الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الزراعة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والفلاح محور هذا الاهتمام، وهناك العديد من القرارات التى تُعد ترجمة لهذا الاهتمام، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح المنتفعين عقودًا ابتدائية لحفظ حقهم فى الأراضى المملوكة، وذلك فيما يخص عدم قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإصدار عقود بيع ابتدائية للمنتفعين ببعض أراضى الهيئة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، رغم قيامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.

وتابع الحصري،:" وفى إطار حرص اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بالقطاع الزراعى على أرض الواقع، سيتم تشكيل لجنة لمعاينة قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لفرض شروط تعجيزية وغرامات على المنتفعين بأراضى الجمعيات التعاونية الزراعية بجنوب محافظة بورسعيد مما تسبب فى تعثر البعض فى السداد، وذلك بهدف دراسة أفضل السبل لسداد المديونيات.

وفيما يخص صدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أي منتفع تعثر فى سداد أكثر من قسطين متتاليين، أفاد رئيس اللجنة بتشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية لوضع آلية لسداد المديونيات دون تحميل المنتفعين أعباء مالية أو فسخ العقود معهم، مؤكدا دعم اللجنة لكل ما يخص الفلاح من قضايا وذلك تعزيزا لجهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بالمزارعين.