شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتهم الصين بتزويد روسيا بالأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بتزويد روسيا بالأسلحة، وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، اليوم الخميس: "لدينا معلومات عامة، وصلتنا اليوم، من جهاز الاستخبارات والاستطلاع الأوكراني (إس بي يو) حول بارود ومدفعية".

وأضاف أنه يعتزم تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الصين يقومون بإنتاج الأسلحة على الأراضي الروسية.

وكان زيلينسكي قد اتهم بكين في وقت سابق بالموافقة على تجنيد مواطنين صينيين للالتحاق بالجيش الروسي، تؤكد الصين على حيادها في النزاع وسعيها لتحقيق حل سلمي.

