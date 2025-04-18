البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2020

خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام، بواقع 225 نقطة أساس.

وأشارت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في بيان، إلى "تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي" وانخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وحذّرت من أن معدلات التضخم لا تزال "عُرضة للمخاطر الصعودية"، بسبب "التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية".

وكانت قد رفعت الحكومة المصرية سعر المحروقات الأسبوع الحالي للمرة الرابعة خلال عامـ بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة، عقب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.