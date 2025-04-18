زيلينسكي اتهم الصين بتزويد موسكو بأسلحة والمشاركة بصناعتها على الأراضي الروسية

كشف الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (Volodymyr Zelensky)، خلال مؤتمر صحافي، "أنّنا تلقّينا أخيرًا معلومات تفيد بأنّ ​الصين​ تزوّد ​روسيا​ بأسلحة"، مشيرًا إلى "أنّنا نعتقد أنّ ممثّلين صينيّين يشاركون في صناعة أسلحة معيّنة على الأراضي الرّوسيّة"، واعدًا بكشف المزيد "الأسبوع المقبل".

وكانت قد أعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي، أنّها ألقت القبض على مواطنَين صينيَّين كانا يقاتلان مع الجيش الرّوسي، فيما كان زيلينسكي قد اتّهم الصّين قبل ذلك بالمشاركة في الحرب، لافتًا إلى أنّ "لدينا معلومات بأنّ ما لا يقل عن عدّة مئات من المواطنين الصّينيّين يقاتلون في صفوف القوّات الرّوسيّة، وهذا يعني أنّ روسيا تحاول بوضوح إطالة أمد الحرب، حتّى من خلال استغلال أرواح الصّينيّين".

غير أنّ الصّين أكّدت أنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها".