مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل في تل الزعتر شمال غزة

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت منزلًا في تل الزعتر شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل 11 مواطنًا بينهم طفلان وامرأة، وإصابة آخرين".
وكانت قد أشارت في وقت سابق أمس، إلى "مقتل 4 فلسطينيّين وجرح آخرين، إثر غارة جوّيّة شنها الطّيران الحربي الإسرائيلي على منزل في شارع غزة القديم في جباليا البلد بمدينة غزة"، لافتةً نقلًا عن مصادر طبيّة، إلى مقتل 32 شخصًا في غارات إسرائيليّة على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الخميس، بينهم 23 في شمال القطاع.
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