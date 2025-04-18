أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، نقلًا عن مكتب الصّحة في محافظة الحديدة، بـ"مقتل 38 عاملًا وموظّفًا وإصابة 102 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة للقصف الأميركي على منشأة رأس عيسى النّفطيّة".
وكانت قد ذكرت "المسيرة" مساء أمس، أنّ "4 غارات أميركيّة استهدفت منطقة رأس عيسى في الحديدة باليمن".
بدورها، أشارت القيادة الوسطى الأميركيّة أمس، إلى أنّ "الحوثيّين المدعومين من إيران يستخدمون الوقود لدعم عمليّاتهم العسكريّة كسلاح للسّيطرة، وللاستفادة اقتصاديًّا من اختلاس عوائد الاستيراد. يجب أن يُزوّد الشّعب اليمني بهذا الوقود بشكل شرعي"، لافتةً إلى أنّ "على الرّغم من إدراج اليمن على قائمة الإرهاب الأجنبي الّذي دخل حيّز التّنفيذ في 5 نيسان، استمرّت السّفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى".
وأوضحت في بيان، أنّ "أرباح هذه المبيعات غير القانونيّة تموّل بشكل مباشر جهود الحوثيّين وتدعمها"، معلنةً أنّ "القوّات الأميركيّة اتخذت اليوم إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للحوثيّين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة الّتي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات. كان الهدف من هذه الضّربات هو إضعاف مصدر القوّة الاقتصاديّة للحوثيّين، الّذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "المسيرة": مقتل 38 عاملًا وإصابة 102 آخرين بالقصف الأميركي على ميناء رأس عيسى بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.