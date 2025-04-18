الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخًا أُطلق من اليمن"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "صفّارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وعشرات المواقع بعد إطلاق صاروخ من اليمن".
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