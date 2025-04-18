شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوقع ردًا روسيًا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا قريبا والان نبدء بالتفاصيل

مفاوضات السلام

الدمام - شريف احمد - يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا من روسيا بخصوص اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا الأسبوع المقبل.وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سنتلقى منهم أخبارا ، قريبا للغاية في الواقع، وسنرى".وتحدث ترامب مجددا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لست مسرورا به، ولست مسرورا بأي شخص مشارك".وقال عن زيلينسكي: "إنني لا ألومه، لكن ما أقوله هو أنني لا أعتقد أنه أدى عملا جيدا. حسنا، إني لست من أشد معجبيه".وأضاف أن الجيش الروسي أكبر بكثير من الجيش الأوكراني.