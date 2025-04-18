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ترامب يتوقع ردًا روسيًا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا قريبا

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا من روسيا بخصوص اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا الأسبوع المقبل.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سنتلقى منهم أخبارا ، قريبا للغاية في الواقع، وسنرى".

مفاوضات السلام

وتحدث ترامب مجددا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لست مسرورا به، ولست مسرورا بأي شخص مشارك".
وقال عن زيلينسكي: "إنني لا ألومه، لكن ما أقوله هو أنني لا أعتقد أنه أدى عملا جيدا. حسنا، إني لست من أشد معجبيه".
وأضاف أن الجيش الروسي أكبر بكثير من الجيش الأوكراني.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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