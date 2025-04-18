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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوقع ردًا روسيًا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا قريبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا من روسيا بخصوص اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا الأسبوع المقبل.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سنتلقى منهم أخبارا ، قريبا للغاية في الواقع، وسنرى".
وقال عن زيلينسكي: "إنني لا ألومه، لكن ما أقوله هو أنني لا أعتقد أنه أدى عملا جيدا. حسنا، إني لست من أشد معجبيه".
وأضاف أن الجيش الروسي أكبر بكثير من الجيش الأوكراني.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سنتلقى منهم أخبارا ، قريبا للغاية في الواقع، وسنرى".
مفاوضات السلاموتحدث ترامب مجددا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لست مسرورا به، ولست مسرورا بأي شخص مشارك".
وقال عن زيلينسكي: "إنني لا ألومه، لكن ما أقوله هو أنني لا أعتقد أنه أدى عملا جيدا. حسنا، إني لست من أشد معجبيه".
وأضاف أن الجيش الروسي أكبر بكثير من الجيش الأوكراني.