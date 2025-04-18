شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية أمريكا وروسيا يبحثان هاتفيا النزاع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

محادثات بشأن أوكرانيا

السلام في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس لإبلاغه بفحوى مناقشات تجرى في باريس بشأن النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن "السلام ممكن" إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو "نقل إلى نظيره الروسي الرسالة نفسها التي نقلها الفريق الأمريكي إلى الوفد الأوكراني وحلفائنا الأوروبيين في باريس: الرئيس (دونالد) ترامب والولايات المتحدة يريدان إنهاء الحرب وقد عرضا على كل الأطراف الخطوط العريضة لسلام دائم".ولفتت الوزارة إلى أن "التلقّف المشجّع في باريس لإطار العمل الأمريكي يظهر أن السلام ممكن إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق".وجرت محادثات أولى بشأن أوكرانيا بمشاركة أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين الخميس في باريس قبل اجتماع مزمع عقده في لندن، في حين تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأتها واشنطن مراوحة مع إصرار الأوروبيون على الاضطلاع بدور.وكان روبيو كتب في منشور على إكس: "جئنا إلى باريس بهدف واحد: ايجاد حلول ملموسة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ووقف حمام الدم العبثي".وشارك روبيو في محادثات في باريس رفقة الموفد الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ.بضغط من واشنطن التي أبدت انفتاحا على موسكو، وافقت كييف على وقف غير مشروط للمعارك لمدة 30 يوما، ما تجاهلته روسيا.بموازاة ذلك يواصل ترامب توجيه انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غير أنه لفت الخميس إلى أنه لا يحمّله "مسؤولية" الحرب.