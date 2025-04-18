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أمريكا.. إجلاء ركاب طائرة بعد عودتها اضطراريا إثر حريق بالمحرك

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أ ب - هيوستن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اضطرت رحلة جوية إلى إجلاء الركاب، الخميس، بعد أن أجبرها اندلاع حريق في المحرك على العودة إلى مطار في هيوستن.
وكانت الطائرة قد غادرت مطار هوبي متجهة إلى كابو سان لوكاس في المكسيك، عندما اضطرت للعودة حوالي الساعة 15:11 صباحا بالتوقيت المحلي، بسبب الحريق، وفقا لإدارة الإطفاء في هيوستن.

إجلاء 134 راكبا

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق عند هبوط الطائرة، إضافة إلى حريق صغير في الأعشاب بالقرب من المدرج.
ولم يجر الإبلاغ عن أي إصابات. وقالت الشركة التابع لها الرحلة في بيان إن طاقم الرحلة ساعد في إجلاء 134 راكبا كانوا على متن الطائرة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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