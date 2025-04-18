شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إجلاء ركاب طائرة بعد عودتها اضطراريا إثر حريق بالمحرك والان نبدء بالتفاصيل

إجلاء 134 راكبا

الدمام - شريف احمد - اضطرت رحلة جوية إلى إجلاء الركاب، الخميس، بعد أن أجبرها اندلاع حريق في المحرك على العودة إلى مطار في هيوستن.وكانت الطائرة قد غادرت مطار هوبي متجهة إلى كابو سان لوكاس في المكسيك، عندما اضطرت للعودة حوالي الساعة 15:11 صباحا بالتوقيت المحلي، بسبب الحريق، وفقا لإدارة الإطفاء في هيوستن.وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق عند هبوط الطائرة، إضافة إلى حريق صغير في الأعشاب بالقرب من المدرج.ولم يجر الإبلاغ عن أي إصابات. وقالت الشركة التابع لها الرحلة في بيان إن طاقم الرحلة ساعد في إجلاء 134 راكبا كانوا على متن الطائرة.