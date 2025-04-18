شكرا لقرائتكم خبر عن لإنهاء الحرب التجارية.. محادثات أمريكية صينية بشأن الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

محادثات مع الصين

الأسواق العالمية

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، مبديا ثقته بإمكان توصّل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية.وقال ترامب في تصريح لصحفيين في المكتب البيضوي: "نعم، نحن نجري محادثات مع الصين"، مضيفا: "لقد تواصلوا معنا مرات عدة".وأكد ترامب أن المحادثات جرت بعدما زاد الرسوم التجارية على الصين إلى 145 بالمئة، إثر رد بكين على زيادة سابقة للتعرفات الأمريكية.لكن ترامب آثر الحذر في ردّه على سؤال حول ما إذا تحادث مباشرة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، على الرغم من أنه ألمح مرارا في السابق إلى أنه فعل ذلك.وقال: "لم أقل أبدا ما إذا كانت قد جرت أم لا"، ردا على سؤال حول محادثات مع شي.ولدى طرح مراسل سؤالا حول ما إذا تواصل شي معه، أجاب ترامب: "قد تعتقد أنه من البديهي أن يكون قد فعل، لكننا سنتحدث بهذا الشأن قريبا".وأطلقت إدارة ترامب حربا تجارية ضد الصين أحدثت خضّات في الأسواق العالمية.في وقت سابق، قال ترامب: "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا جيدا جدا مع الصين"، وذلك لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تزور واشنطن لإجراء محادثات ترمي إلى وضع حد للتعريفات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي.