الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني في جمهورية جنوب السودان.

ودعت القائمة بأعمال المندوب الدائم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا في كلمة لها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في جنوب السودان جميع الأطراف إلى التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين.

وطالبت أعضاء المجلس بالعمل على ضمان دعم الحكومة الانتقالية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

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