شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتهم موفد ترامب بتبنى الاستراتيجية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موفد ترامب ستيف ويتكوف، الذي يحاور موسكو في إطار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بـ"تبني الاستراتيجية الروسية" وبـ"نشر سرديات روسية".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن ويتكوف تبنى استراتيجية الطرف الروسي، أعتقد أن هذا خطير جدًا، لأنه ينشر، بوعي أو بغير وعي، سرديات روسية".

ويُعد ستيف ويتكوف المحاور المفضل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.

والتقى الرجلان 3 مرات منذ فبراير آخرها الأسبوع الماضي في روسيا. محادثات منفصلة وبحسب زيلينسكي، سيلتقي ويتكوف وزراء خارجية أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال زيارته لباريس التي بدأت اليوم الخميس.

وتجري إدارة دونالد ترامب محادثات منفصلة مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين منذ أسابيع لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا.

إلا أن هذه المباحثات لم تسفر بعد عن وقف كامل للأعمال العدائية، وهو ما أثار استياء ترامب في الأيام الأخيرة. إسلحة صينية إلى روسيا اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين الخميس بتزويد روسيا بأسلحة، وبالمشاركة في إنتاج أسلحة معينة على الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "تلقينا أخيرًا معلومات تفيد بأن الصين تزود روسيا أسلحة، نعتقد أن ممثلين صينيين يشاركون في صناعة أسلحة معينة على الأراضي الروسية".

ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل إضافية، لكنه أشار إلى "البارود والمدفعية"، ووعد بكشف المزيد "الأسبوع المقبل". الالتفاف على العقوبات الغربية وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي أنها ألقت القبض على مواطنين صينيين كانا يقاتلان مع الجيش الروسي، فيما كان زيلينسكي اتهم الصين قبل ذلك بالمشاركة في الحرب، وهي اتهامات قالت بكين إنه "لا أساس لها".

كما أكد الرئيس الأوكراني أيضًا أن مئات المواطنين الصينيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا.

وتقدّم الصين نفسها كطرف محايد في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، رغم اعتبار الحكومات الغربية أن علاقاتها الوثيقة مع روسيا منحت موسكو دعمًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا حاسمًا.

وتُتهم بكين خصوصا بمساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية من خلال السماح لها بالحصول على المكونات التكنولوجية اللازمة لإنتاج الأسلحة للحرب.

إلا أنها المرة الأولى التي يتهم فيها زيلينسكي الصين بتزويد موسكو أسلحة بشكل مباشر.