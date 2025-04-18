شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اتفاق المعادن الاستراتيجية مع أوكرانيا سيوقع الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن الاستراتيجية في البلاد يوم الخميس المقبل.

وكانت كييف وواشنطن على وشك توقيع اتفاق، قبل أن يؤدي توتر بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير إلى تعليق الاتفاق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا اتفاق المعادن، وأعتقد أنه سيوقع الخميس المقبل، أفترض أنهم سيلتزمون بالاتفاق، لذلك سنرى، لكن لدينا اتفاق بشأن ذلك".