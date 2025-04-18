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نقابة الصيادلة كرّمت الإعلامي نقولا حنا تقديراً لجهوده في الدفاع عن حقوق المرضى

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  • نقابة الصيادلة كرّمت الإعلامي نقولا حنا تقديراً لجهوده في الدفاع عن حقوق المرضى 1/2
  • نقابة الصيادلة كرّمت الإعلامي نقولا حنا تقديراً لجهوده في الدفاع عن حقوق المرضى 2/2

كرّمت نقابة صيادلة لبنان الإعلامي نقولا حنا بمنحه شهادة تقدير، وذلك تثميناً لدوره في الدفاع عن حقوق المرضى والمواطنين، وتسليطه الضوء عبر منبره الإعلامي على التحديات التي تهدّد الأمن الصحي في لبنان.

وجاء في نص الشهادة التي وقّعها نقيب الصيادلة جو سلّوم: "تقديرًا للجهود في الدفاع عن حقوق المريض والمواطن وكلّ ما يهدّد أمنه الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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