نقابة الصيادلة كرّمت الإعلامي نقولا حنا تقديراً لجهوده في الدفاع عن حقوق المرضى

كرّمت نقابة صيادلة لبنان الإعلامي نقولا حنا بمنحه شهادة تقدير، وذلك تثميناً لدوره في الدفاع عن حقوق المرضى والمواطنين، وتسليطه الضوء عبر منبره الإعلامي على التحديات التي تهدّد الأمن الصحي في لبنان.

وجاء في نص الشهادة التي وقّعها نقيب الصيادلة جو سلّوم: "تقديرًا للجهود في الدفاع عن حقوق المريض والمواطن وكلّ ما يهدّد أمنه الصحي".