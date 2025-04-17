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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة 5 في إطلاق نار بجامعة فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال قائد الشرطة، إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون على الأقل فى حادث إطلاق النار في جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقال مصدر مطلع، إنه جرى احتجاز مشتبه به فى حادث إطلاق النار بجامعة ولاية فلوريدا، وأفادت التقارير بسقوط عدد من الضحايا فى الحادث.
وأضافت المتحدثة أن باقي المرضى في حالة خطيرة. وأعلن نظام الطوارئ في جامعة ولاية فلوريدا بعد نحو ثلاث ساعات من حادث إطلاق النار أن قوات إنفاذ القانون قد "قامت بتحييد التهديد".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكتب البيضاوي إنه جرى إطلاعه بشكل كامل على حادث إطلاق النار. وأضاف: "إنه أمر مروع. ومن الفظيع أن تحدث أشياء مثل هذه."
وقررت الجامعة إلغاء جميع المحاضرات والفعاليات، اليوم الخميس، كما ألغت الفعاليات الرياضية في الجامعة حتى يوم الأحد.
وقال مصدر مطلع، إنه جرى احتجاز مشتبه به فى حادث إطلاق النار بجامعة ولاية فلوريدا، وأفادت التقارير بسقوط عدد من الضحايا فى الحادث.
إطلاق نار بجامعة فلوريداوقالت متحدثة باسم مستشفى تالاهاسي ميموريال هيلث كير إنه يجرى علاج 6 أشخاص على الأقل، من بينهم شخص في حالة حرجة.
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وأضافت المتحدثة أن باقي المرضى في حالة خطيرة. وأعلن نظام الطوارئ في جامعة ولاية فلوريدا بعد نحو ثلاث ساعات من حادث إطلاق النار أن قوات إنفاذ القانون قد "قامت بتحييد التهديد".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكتب البيضاوي إنه جرى إطلاعه بشكل كامل على حادث إطلاق النار. وأضاف: "إنه أمر مروع. ومن الفظيع أن تحدث أشياء مثل هذه."
وقررت الجامعة إلغاء جميع المحاضرات والفعاليات، اليوم الخميس، كما ألغت الفعاليات الرياضية في الجامعة حتى يوم الأحد.