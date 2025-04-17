شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: خاطف طائرة الركاب في بليز مواطن أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

وأكد مسؤولون في بليز والولايات المتحدة مقتل أحد المحاربين القدامى الأميركيين بالرصاص بعد أن اختطف طائرة ركاب صغيرة في بليز يوم الخميس.



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خطف الطائرة

وبعد أن هبطت طائرة الخطوط الجوية تريبوك بسلام وعلى متنها 14 راكبا واثنين من أفراد الطاقم، حددت الشرطة هوية الخاطف على أنه أكينييلا تايلور.

وصرح تشيستر ويليامز، مفوض شرطة بليز، بأن تايلور استخدم سكينًا وطعن راكبين وطيارًا على متن الطائرة، ونُقل الثلاثة لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قال ويليامز إن تايلور أُطلق عليه النار من راكب مُرخص له بحمل سلاح ناري، والذي سلّمه لاحقًا للشرطة.

الدمام - شريف احمد - قالت السفارة الأمريكية إن خاطف طائرة الركاب الصغيرة فى بليز، والذى لقي حتفه فى الحادث، مواطن أمريكي .