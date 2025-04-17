أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن رد حركة حماس يتيح لإسرائيل تحقيق "أحلامها"، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال للذرائع وأن الوقت قد حان لتحقيق "النصر المطلق".
وأضاف بن غفير في تصريحات له: "أقول لرئيس الحكومة إن تحقيق أحلامنا بات بين يديك الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير: رد حماس يتيح لإسرائيل تحقيق أحلامنا ولم يبق مجال للذرائع وحان الوقت لتحقيق النصر المطلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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