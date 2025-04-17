نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرق سوريا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرق سوريا. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي أغلق ثلاث قواعد تشغيلية صغيرة من أصل ثمانٍ في شمال شرق سوريا، مما يقلص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى نحو 1400 جندي.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن قادة الجيش أوصوا بإبقاء 500 جندي أميركي على الأقل في سوريا. وأضاف المسؤولون أن التقييم سيُجرى بعد شهرين لتحديد ما إذا كان سيتم خفض مزيد من القوات. وقد بدأ تنفيذ قرار خفض القوات الأمبركية في سوريا يوم الخميس الماضي استنادًا إلى توصيات قادة ميدانيين.