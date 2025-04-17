مؤشرات البورصة الأميركية تغلق على انخفاض ومؤشر داو جونز يهبط 1.3 بالمائة

أغلقت مؤشرات البورصة الأميركية على انخفاض، حيث هبط مؤشر داو جونز بنسبة 1.3 بالمئة في ختام التداولات.
وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية عند إغلاق تعاملات جلسة اليوم الآخر أيام التداول خلال الأسبوع في وول ستريت، مع محاولة المتداولين التخفيف من حدة الانخفاضات الأخيرة.
وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 بالمئة بينما انخفض مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.1 بالمئئة وتراجع مؤشر Dow Jones الصناعي 527 نقطة، أو 1.3 بالمئة
وجاء انخفاض Dow Jones مدفوعاً بهبوط بنسبة 22 بالمئة في سهم UnitedHealth بعد إعلان الشركة عن نتائج مخيبة للآمال.
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