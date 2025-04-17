الرئاسة السورية: عقد لقاء رسمي بين الرئيس الشرع ورئيس الوزراء العراقي في الدوحة برعاية أمير قطر

أعلنت الرئاسة السورية أنه بوساطة من دولة قطر، عقد في العاصمة القطرية الدوحة لقاء رسمي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك برعاية أمير قطر.
وبحسب الرئاسة السورية، تناول اللقاء العلاقات بين سوريا والعراق، مع التركيز على تفعيل مسارات التعاون العربي. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوداني على أهمية احترام سيادة واستقلال البلدين، مشددين على أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة. كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة.
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