الحية أكد أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال: مستعدون للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أننا عملنا لأكثر من عام ونصف من المفاوضات المضنية وأوفينا بالتزاماتنا كافة. وفي هذا السياق، أضاف أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته انقلبوا على الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى منه. كما أوضح أن الوسطاء عادوا للتواصل معنا لإيجاد مخرج من الأزمة التي افتعلها نتانياهو.

وأضاف الحية أنه رغم قناعتنا بأن نتانياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي، فقد وافقنا على مقترح الوسطاء. ومع ذلك، رد نتانياهو على المقترح بشروط تعجيزية لا تؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب.

وأشار الحية إلى أننا نؤكد على استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى لدينا وعدد متفق عليه من أسرانا لدى الاحتلال. وفي المقابل، على الاحتلال أن يوقف الحرب تماما على شعبنا ويقوم بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.

كما رحب الحية بموقف المبعوث الأميركي آدم بولر بإنهاء ملف الأسرى والحرب معًا، حيث يتقاطع هذا الموقف مع موقف الحركة. وفي ذات السياق، أكد أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال، وهو حق طبيعي لشعبنا.

وختم الحية بتأكيده أن اتفاقات نتانياهو الجزئية ليست سوى غطاء لأجندته القائمة على استمرار الإبادة، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه. وأوضح أن حركة حماس لن تكون جزءًا من تمرير سياسة نتانياهو القائمة على الاتفاقات الجزئية.