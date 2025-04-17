ترامب: الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات بشأن الرسوم الجمركية

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سعادته بموافقة المحكمة العليا على البت في حق الحصول على الجنسية بالولادة، مشيرًا إلى أن "حق الأرض كان مرتبطًا بالعبودية، وليس بالسياح الذين يتوافدون على الولايات المتحدة".

وفي سياق آخر، وصف ترامب ما قامت به جامعة هارفارد بأنه "مخزٍ"، معتبرًا أنه من الواضح أنها "معادية للسامية".

من جهة اخرى، أعلن ترامب أن "الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات بشأن الرسوم الجمركية، والاتفاق بشأن تيك توك سيكون جيدا للصين".