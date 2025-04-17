أفاد مراسل النشرة في الجنوب، أن مروحية أباتشي إسرائيلية شنت غارة بصاروخين على بلدة عيتا الشعب، حيث استهدفت غرفة جاهزة ومحطة وقود كانت قد تعرضت سابقاً لغارة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مروحية أباتشي اسرائيلية استهدفت غرفة جاهزة و محطة وقود في عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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