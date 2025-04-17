رعية مار مارون في طرابلس احيت رتبة خميس الغسل في احتفال ترأسه الخوراسقف نبيه معوض

احيت رعية مار مارون في طرابلس رتبة "خميس الغسل" في احتفال ترأسه الخوراسقف نبيه معوض والاب راشد شويري في كنيسة مار مارون في طرابلس، في حضور حشد من المؤمنين. وبعد الانجيل قام الاب شويري برتبة الغسل، فغسل أرجل 12 طفلا، تجسيدا لما قام به السيد المسيح.

واشار في عظته الى أن "هذا الخميس من أسبوع الآلام هو خميس الغسل شعبيا، وخميس الأسرار ليتورجيا. في هذا اليوم من الأسبوع المقدس، نحتفل بعيد تأسيس الأسرار، وبصورة خاصة سر الكهنوت وسر القربان المقدس".

واضاف "بتأسيسه سر القربان المقدس، أسس المسيح أيضا سر الكهنوت، وأعطى رسله السلطان أن يستحضروه في كل مرة يحتفلون بالذبيحة الإلهية. وقد عبر القديس يوحنا ماري فيانيه، خوري أرس، عن أهمية هذا السر حين قال: "ما أعظم الكاهن وما أهم دوره. فإنه بكلمة واحدة من فيه ينزل المسيح الى الأرض، في ما نسميه الكلام الجوهري في القداس".

واشار الى انه "في هذه المناسبة، وكي يعبر المسيح عن تواضعه العجيب، وقد أحب خاصته حتى النهاية، فقبل العشاء صب ماء في مغسلة، وبدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي إنتزر بها، وقد أراد من خلال تصرفه هذا أن يعطي تلاميذه ويعطينا أمثولة في التواضع".