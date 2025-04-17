الجيش: توقيف فلسطيني في صيدا في حوزته أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية

اعلنت قيادة الجيش٬ ان "دورية من مديرية المخابرات داهمت منزل الفلسطيني (م.ذ.) في مدينة صيدا، حيث أوقفته وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية".
واشارت الى ان "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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