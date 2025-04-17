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الجيش: توقيف فلسطيني في صيدا في حوزته أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية

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الجيش: توقيف فلسطيني في صيدا في حوزته أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية

اعلنت قيادة الجيش٬ ان "دورية من مديرية المخابرات داهمت منزل الفلسطيني (م.ذ.) في مدينة صيدا، حيث أوقفته وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية".

واشارت الى ان "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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