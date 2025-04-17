اكد النائب سعيد الأسمر٬ انه "علينا معالجة الملفات العالقة في وزارة المهجرين واعطاء الناس حقوقها لطي هذا الملف". واشار في حديث لقناة ال MTV الى ان "الاعلام الذي يصوّب على وزراء القوات اللبنانية هدفه التشويه على سمعتهم ومحاولة خلق اي شيء سيء حولهم".

كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: الاعلام الذي يصوّب على وزراء القوات اللبنانية هدفه التشويه على سمعتهم ومحاولة خلق اي شيء سيء حولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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