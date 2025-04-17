أمن الدولة: ضبط محاولة رشوة في الدوائر العقارية بكسروان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه بتاريخ 17-4-2025، تمكنت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب كسروان من ضبط المدعو ج.ن.ا. بالجرم المشهود أثناء محاولته رشوة موظفة في الدوائر العقارية. وقد تم إجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.

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