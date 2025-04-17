اُعدِمت البلوطة العتيقة فاعتذرت شركة الحانات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اعتذر رئيس سلسلة حانات ومطاعم بريطانية شهيرة، بعد سقوط شجرة عمرها قرون أمام أحد مطاعمه في شمال العاصمة لندن.

ففي 3 أبريل، اكتشف موظفو المجلس المحلي في شمال لندن شجرة بلوط عمرها قرون قد قُطعت، تاركةً جذعًا بلا أغصان. وصرحت شركة (توبي كارفري) للحانات والمطاعم، بأنها اتخذت هذا الإجراء بعد تلقيها تحذيرًا بشأن "خطر محتمل على الصحة والسلامة".

واعتذر الرئيس التنفيذي لمطعم توبي كارفري عن "كل الاستياء الذي سببته" بعد سقوط شجرة بلوط عمرها 400 عام أمام أحد مطاعمها.

خطر محتمل

وقُطعت أغصان الشجرة، الواقعة في حديقة وايت ويبز، شمال لندن، على حدود موقف سيارات أحد المطاعم، في 3 أبريل بعد أن صرح مالك الشركة، ميتشلز آند باتلر، بأن المتخصصين أبلغوا بأنها "خطر محتمل على الصحة والسلامة".

ومع ذلك، قال رئيس مجلس إنفيلد أن فريقًا من الخبراء التابع له فحص الشجرة في ديسمبر ووجد أنها "سليمة ولا تشكل أي خطر على موقف السيارات المجاور ومستخدميه".

اكتشف عمال المجلس بقايا الجذع، محاطةً بأغصانه المقطوعة، في 3 أبريل/نيسان.

وكتب فيل أوربان، الرئيس التنفيذي لشركة ميتشلز آند باتلر، إلى السكان قائلاً إن الشركة "تصرفت بحسن نية" عندما أعطت الضوء الأخضر للبدء في العمل.

وقال: "من الواضح أن قطع شجرة عتيقة جميلة موضوعٌ عاطفيٌّ للغاية، وليس أمرًا يُقبل به أيٌّ منا باستخفاف. لا يسعني إلا أن أعتذر عن كل الاستياء الذي سببه ذلك."

تشديد البروتوكولات

وادّعى السيد أوربان أن العقوبات المترتبة على عدم "التحرّك بشأن جميع مسائل الصحة والسلامة" كانت "كبيرة جدًا لدرجة يصعب تصوّرها"، ولهذا السبب سمحت الإجراءات الداخلية للشركة بتسريع أعمال مثل قطع الأشجار.

وأضاف أن الشركة أقرّت بضرورة "تشديد بروتوكولاتها" لمنع تكرار أحداث إنفيلد.

وقال: "لا يمكننا التراجع عما فُعل. على المستوى الشخصي، أنا آسف جدًا لكل الغضب والاستياء الذي سبّبه هذا الحادث."

وسبق أن أبلغ مجلس إنفيلد شرطة العاصمة بالحادث، وقال إنه يتعامل معه على أنه ضرر جنائي.

وقال إرجين أربيل، رئيس المجلس، يوم الأربعاء: "أشعر بالغضب لأن المستأجر قطع شجرة البلوط القديمة الجميلة هذه دون الحصول على أي إذن أو مشورة من مجلس إنفيلد." كانت هذه الشجرة موطنًا لعدد لا يُحصى من الحيوانات البرية والفطريات والملقحات. هذه الشجرة جزء من تراثنا البيئي والثقافي.

وأضاف بأن شرطة لندن تتعامل مع الأمر كمسألة مدنية، لكننا سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.