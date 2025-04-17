شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة دعم النشاط الاقتصادي: 44.5 مليار للصادرات و29.6 مليار للصناعة في موازنة 2025/202 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت موازنة العام المالي 2025/2026 عن حزمة من المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي، تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وجاءت أبرز البنود التي كشف عنها البيان المالي لعام 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كالأتي:

350 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات الممولة بعجز، وذلك يمثل معدل نمو سنوي قدره 25% مقارنة بموازنة العام الجاري.



44.5 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، بنسبة نمو سنوي 93%، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.



29.6 مليار جنيه موجهة لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، لدفع عجلة التصنيع وزيادة القيمة المضافة.



5 مليارات جنيه لتمويل مبادرات مخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.