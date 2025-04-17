شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تقاضي 4 دول أمام محكمة العدل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

خطأ عسكري

الدمام - شريف احمد - تقدّمت إيران اليوم الخميس، بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، في إطار الطعن على قرار لهيئة طيران تابعة للأمم المتحدة بشأن إسقاط طائرة ركاب في العام 2020.وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية ومن طراز بوينغ 737-800 تقلّ ركابا يحملون جنسيات البلدان الأربعة عندما أُسقطت بعيد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير 2020، وقتل في الواقعة 176 شخصا.بعد ثلاثة أيام من ذلك أقرّت إيران بأن قواتها استهدفت طائرة الرحلة بي اس 752 التي كانت متّجهة إلى كييف بصاروخي أرض-جو عن طريق الخطأ.وجاء حينها في بيان للقوات الإيرانية أن الطائرة الأوكرانية أصيبت "بسبب خطأ بشري نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة".وتأتي الشكوى في معرض الطعن بقرار أصدرته في مارس "منظمة الطيران المدني الدولي" في القضية.واعتبرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في مونتريال، أن من اختصاصها الحكم في القضية التي تقدّمت بها الدول الأربع ضد إيران وتتّهم فيها طهران بـ"استخدام أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء تحليقها".ولجأت إيران إلى محكمة العدل الدولية سعيا لاستصدار حكم بأن القضية ليست من اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي وبالتالي إلغاء قرارها.وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسّبا لهجوم أميركي مضاد ردا على إطلاق إيران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تستخدمها قوات أميركية.ووفق القوات الإيرانية، كانت الولايات المتحدة تهدد "بضرب 52 نقطة في إيران".