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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لشراء 10 أنظمة باتريوت أمريكية

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أ ف ب- كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن بلاده مستعدة لشراء "ما لا يقل عن 10" أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت من الولايات المتحدة، وهو نظام باهظ الثمن كانت كييف طالبت بالحصول عليه من حلفائها على شكل مساعدات.
وأوضح زيلينسكي في مؤتمر صحافي أن "أوكرانيا مستعدة لشراء 10 أنظمة (باتريوت) على الأقل، مؤكدا أنه ناقش هذامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال محادثتهم، وأخبره بأن أميركا ستعمل على ذلك".

وضع صعب

وأضاف "حتى الآن ليست لدي أي معلومات أخرى"، مشيرا إلى أنه يجري "حوارات منفصلة مع الأوروبيين لأن الأمر مكلف جدا".
وبحسب المحللين، قد تبلغ كلفة تصدير بطارية باتريوت 2,5 مليار دولار، كما أن تصدير كل صاروخ منها يكلف ما يصل إلى 10 ملايين دولار.
وكان زيلينسكي طلب من حلفاء أوكرانيا الجمعة الماضي توفير 10 أنظمة باتريوت إضافية لمساعدة البلاد في مواجهة الهجمات الجوية الروسية المتزايدة.
وقال في رسالة بالفيديو موجّهة إلى القادة العسكريين للدول الحليفة لأوكرانيا الذين كانوا مجتمعين في بروكسل "نحن نحتاج إليها حقا".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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