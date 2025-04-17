شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وميلوني واثقان من التوصل إلى اتفاق تجاري أمريكي أوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه واثق بنسبة 100% من أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضًا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بالشريك الموثوق.

ويلتقي المسؤولان بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترًا منذ شن الرئيس الأمريكي حربًا تجارية وفرض رسومًا جمركية.

اتفاق عادل

وقالت ميلوني للصحفيين: "أنا متأكدة من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في تحقيق ذلك".

وقال ترامب إنه واثق من أنه يمكن لواشنطن وبروكسل التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنه يجب أن يكون اتفاقًا عادلًا.

وميلوني التي وصفها ترامب بأنها "مسؤولة ممتازة" تشاركه العديد من وجهات النظر المحافظة، هي أول مسؤول أوروبي يلتقي ترامب منذ بدء حربه التجارية مع الاتحاد الاوروبي.

شريك موثوق

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها تؤمن بالوحدة رغم التوترات التجارية، وأضافت: إذا لم أكن أعتقد أن الولايات المتحدة شريك موثوق لما كنت هنا اليوم".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق إن ميلوني وترامب تربطهما علاقة خاصة، مضيفين أنها قد تشكل صلة الوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين أوروبا وواشنطن.