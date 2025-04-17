الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، على أن تتراجع درجات الحرارة اعتباراً من يوم الأحد تحت تأثير كتل هوائية معتدلة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات، كما تبقى الرياح ناشطة".

ولفتت الى ان "طقس السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها على الساحل، كما تنشط الرياح أحياناً مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار".

واوضحت ان "طقس الأحد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل. كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر، ويتشكل الضباب على المرتفعات".

واضافت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، خاصة على الجبال وجنوب البلاد، حيث تصبح دون معدلاتها".