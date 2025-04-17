رعية مار مارون في طرابلس احيت رتبة الغسل وخميس الاسرار

أحيت رعية مار مارون في طرابلس رتبة "خميس الغسل" في احتفال ترأسه الخوراسقف نبيه معوض والأب راشد شويري في كنيسة مار مارون، بحضور حشد من المؤمنين. وبعد الإنجيل، قام الأب شويري برتبة الغسل، حيث غسل أرجل 12 طفلًا، تجسيدًا لما قام به السيد المسيح.

وخلال العظة، أشار شويري إلى أن هذا الخميس من أسبوع الآلام يُعرف شعبيًا بـ"خميس الغسل"، وليتورجيًا بـ"خميس الأسرار". وفي هذا اليوم من الأسبوع المقدس، تحتفل الكنيسة بعيد تأسيس الأسرار، لا سيما سر الكهنوت وسر القربان المقدس.

وأوضح أن بتأسيس المسيح لسر القربان المقدس، أسس أيضًا سر الكهنوت، ومنح رسله السلطان ليستحضروه كلما احتفلوا بالذبيحة الإلهية، لافتًا إلى ما عبّر عنه القديس يوحنا ماري فيانيه، خوري أرس، بقوله: "ما أعظم الكاهن وما أهم دوره، فإنه بكلمة واحدة من فيه ينزل المسيح إلى الأرض، في ما نسميه الكلام الجوهري في القداس".

وتابع مشيرًا إلى أنه في هذه المناسبة، عبّر المسيح عن تواضعه العجيب، إذ أحب خاصته حتى النهاية، فقبل العشاء صب ماءً في مغسلة وبدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي اتّزر بها، وقد أراد من خلال هذا التصرف أن يعطي تلاميذه وأتباعه أمثولة في التواضع.