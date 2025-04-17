أصدرت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية تعميمًا بشأن آلية الحصول على بطاقات خاصة لمراقبي الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، موجّها إلى هيئات المجتمع المدني ذات الصلة والأشخاص الراغبين بمراقبة عمليات الاقتراع والفرز. وطلبت الوزارة من الجهات المعنية تقديم المستندات التالية: كتاب من الجهة الرقابية يتضمن أسماء الأشخاص المكلفين بالمراقبة. صورتان شمسيتان حديثتان لكل شخص. صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد إفرادي لكل شخص. صورة عن بطاقة انتساب الأشخاص المكلفين إلى الهيئة المعنية. وشدد التعميم على ضرورة التزام حاملي البطاقات بأحكام "ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الانتخابية".

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لوزارة الداخلية حول كيفية الاستحصال على بطاقة خاصة لمراقبي الانتخابات البلدية والاختيارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.