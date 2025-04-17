اشار النائب أكرم شهيب٬ الى ان "ميزة إتفاق الطائف هو إعادة المهجّرين ولا شكّ أنّ هناك عائق مالي في ملف المهجّرين وقبل إقفال وزارة المهجّرين يجب إعطاء الموظفين حقوقهم وإنهاء مصالحتين لا تزالان عالقتين". واكد في حديث لقناة الmtv اننا "نحتاج لاتمام بعض المصالحات لاتمام ملف المهجرين".

كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: هناك عائق مالي بملف المهجّرين وقبل إقفال وزارة المهجّرين يجب إعطاء الموظفين حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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