اشار وزير المهجّرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة٬ الى ان "لو كانت الوزارة التي تسلّمتها فقط مهجّرين لم أكن لأقبل بالحقيبة لأنّ من شروطي كانت أن تكون الحقيبة من اختصاصي".
واعتبر ان "هذه الوزارة ستعطينا فرصة لإعادة الأدمغة إلى لبنان إذا نجحنا في العمل"٬ واعدا "بأنّني سأُقفل وزارة المهجّرين وإنشاء وزارة جديدة معنيّة بالتكنولوجيا".
كانت هذه تفاصيل خبر شحادة: أعد بأنّني سأُقفل وزارة المهجّرين وإنشاء وزارة جديدة معنيّة بالتكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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