شحادة: أعد بأنّني سأُقفل وزارة المهجّرين وإنشاء وزارة جديدة معنيّة بالتكنولوجيا

اشار وزير المهجّرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة٬ الى ان "لو كانت الوزارة التي تسلّمتها فقط مهجّرين لم أكن لأقبل بالحقيبة لأنّ من شروطي كانت أن تكون الحقيبة من اختصاصي".

واعتبر ان "هذه الوزارة ستعطينا فرصة لإعادة الأدمغة إلى لبنان إذا نجحنا في العمل"٬ واعدا "بأنّني سأُقفل وزارة المهجّرين وإنشاء وزارة جديدة معنيّة بالتكنولوجيا".