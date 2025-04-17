اعلنت القيادة الوسطى الأميركية٬ "تدمير ميناء رأس عيسى للوقود الذي يسيطر عليه الحوثيون". واعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله٬ عن "عدوان أميركي بـ4 غارات على منطقة رأس عيسى في الحديدة".

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