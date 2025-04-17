واشنطن بوست عن مسؤول اميركي: إدارة ترامب سلمت سوريا قائمة خطوات لبناء الثقة بين الجانبين

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤول أميركي، تأكيده أن مسؤولًا في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلم وزير خارجية سوريا في بروكسل قائمة من 8 خطوات تهدف إلى "بناء الثقة" بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن القائمة تتضمن السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، إلى جانب مطالبة دمشق بإصدار إعلان رسمي يدعم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

كما تشمل القائمة مطالبة سوريا بإصدار إعلان يحظر جميع المجموعات والأنشطة السياسية الفلسطينية.