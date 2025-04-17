اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمرة الأولى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قطر بحضور الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي الخميس، وذلك بعد أشهر من العلاقات الحذرة بين بغداد ودمشق.
ولم تذكر وكالة الأنباء العراقية متى حدثت "الزيارة السريعة التي جاءت بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء العراقي التقى أمير دولة قطر والرئيس السوري بالدوحة بسبب الأحداث المتسارعة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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