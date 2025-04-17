شكرا لقرائتكم خبر عن 742 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمز ايا الاجتماعية بموازنة 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة لعام 25/26 نحو 742 مليارا و 544 مليون جنيه.

وبلغ المخصص في السنوات السابقة:

-735مليارا و942 مليون جنيه فى موازنة 24/25

-573مليارا و8 مليون فى موازنة 23/24

454 مليارا و200 مليون فى موازنة 22/23

343مليارا و405 ملايين فى موازنة 22/21

وتتوزع مخصصات الدعم والمنح والمزايا فى الموازنة الجديدة على دعم يقدر بـ 434 مليارا و 765 مليون جنيه ومنح للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية وجهات الحكومة العامة ب 27 مليارا و147مليون جنيه ومزايا اجتماعية خاصة بمساعدات الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة والطفل وإعانات الشئون الاجتماعية بنحو 55 مليارا و 663 مليون جنيه والمزايا الاجتماعية التي تشمل مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات وتقديم بنحو 153 مليارا و 434 مليون جنيه.

وتبلغ الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة نحو 6 تريليونات و 761 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو 4 تريليونات و 574 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو تريليون و2 مليار جنيه 102 مليون جنيه سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 2 تريليون و84 مليار جنيه

ويقابل ذلك الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحـو 3 تريليونات و119 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٦٦٢ مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال إصدار الأوراق المالية الأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو 3 تريليونات و575 مليار جنيه.