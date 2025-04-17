شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى عضو التحالف تبحث التوسع فى التعليم الفنى والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لدعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، عقدت مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعًا موسعًا بمقرها الرئيسي، برئاسة الدكتورة داليا الجارحي، عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق، وبحضور مدير المركز الوطني للتعليم التكنولوجي المزدوج التابع للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

ناقش الاجتماع سبل وآليات التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، وبناء شراكات استراتيجية تهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب المدارس الفنية، من خلال الدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي داخل المنشآت الصناعية.

وأكدت مؤسسة الجارحي خلال الاجتماع على التزامها الكامل بدعم المبادرات الوطنية لتطوير التعليم الفني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جيل مؤهل يمتلك المهارات اللازمة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وتوفير فرص حقيقية ومستدامة للشباب من خلال برامج التعليم المزدوج والتدريب داخل بيئات العمل الواقعية.