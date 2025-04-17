شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف تحتفل بيوم اليتيم وتدخل البهجة على قلوب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، نظمت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية مميزة تحت عنوان "يوم الطفل الجميل"، وذلك احتفالًا بيوم اليتيم، وسعيًا منها لإدخال السعادة على قلوب الأطفال.

وقد دعت المؤسسة خلال الاحتفال عددًا من دور رعاية الأطفال الأيتام، إلى جانب مشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن والتكافل المجتمعي.

تضمنت الفعالية تكريمًا للأطفال وأمهاتهم، بالإضافة إلى توزيع الهدايا ولعب الأطفال، كما شملت عدة فقرات فنية وعروضًا ترفيهية رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال وأسرهم، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا اليوم المميز، وشعورهم بالتقدير والاهتمام والدعم المجتمعي.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرات تأتي في إطار رسالتها الإنسانية والاجتماعية، التي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ورسم البهجة في قلوبهم، وتعزيز روح الانتماء والأمل في نفوسهم.

خلال فعاليه الاحتفال بيوم اليتيم

الاطفال تحتفل بيوم اليتيم

الاحتفال بيوم اليتيم

جانب من الاحتفال