انقطاع كامل للكهرباء في جزيرة بورتوريكو

ابوظبي - سيف اليزيد - بذلت أطقم العمل في وقت مبكر اليوم الخميس جهودا من أجل إعادة التيار الكهربائي في بورتوريكو بعد انقطاع في أنحاء الجزيرة بأكملها، خلفه أثره على المطار الدولي الرئيسي والمستشفيات والفنادق الممتلئة بالنزلاء بمناسبة عيد الفصح. وتضرر من انقطاع التيار الذي بدأ بعد عصر أمس الأربعاء، 4ر1 مليون مستهلك من دون كهرباء و328 ألفا بدون مياه. وعادت الكهرباء لنحو175 ألف مستهلك، بواقع 12 % في نهاية اليوم. وتوقع المسؤولون عودة التيار الكهربائي لـ 90 % من المستهلكين خلال 48 إلى 72 ساعة بعد الانقطاع. وقالت حاكمة الجزيرة جنيفر جونزاليز بعدما قطعت عطلتها التي كان مقرر أن تستمر أسبوعا، وعادت إلى بورتوريكو مساء الأربعاء، "هذا عار على شعب بورتوريكو أن لدينا مشكلة بهذا الحجم". وهذا ثان انقطاع للكهرباء على مستوى بورتوريكو خلال أقل من أربعة أشهر، وكان الأول عشية رأس السنة. وقالت جونزاليز إن انقطاعا كبيرا في الكهرباء مثل الذي حدث أمس الأربعاء، يؤدي إلى خسارة يومية في العائدات تقدر بـ230 مليون دولار. وتعاني بورتوريكو من انقطاع الكهرباء بشكل مزمن منذ سبتمبر2017 عندما ضرب الإعصار ماريا الجزيرة، كعاصفة قوية من الفئة الرابعة، حيث دمر شبكة كهرباء مازال العاملون يحاولون إعادة بنائها.