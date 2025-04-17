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استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين شمال قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

  • استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين شمال قطاع غزة 1/2
  • استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين شمال قطاع غزة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مركز إيواء يضم مئات النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 40 شهيدًا و73 مصابًا بينهم أطفال ونساء، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، جراء قصف مدفعي وجوي مكثف، طال منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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